Реформы в сфере социально-политического развития Казахстана представили на площадке ОБСЕ в Варшаве

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Варшаве прошло ежегодное Совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии принимают участие около двух тысяч участников из числа представителей государственных органов 57 стран-членов ОБСЕ и неправительственных организаций.

Повестка Совещания включает вопросы соблюдения на пространстве ОБСЕ прав человека и фундаментальных свобод с акцентом на право на свободу выражения мнения, СМИ и информации, права на свободу вероисповедания, свободу мирных собраний и объединений, верховенства права, противодействия пыткам, недискриминации и т.д.

В состав казахстанской делегации вошли представители МИД, МИОР, МВД, ГП РК и ЦИК.

Совещание было открыто действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии М.Лайчаком, министром иностранных дел Польши Я.Чапутовичем, Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером, а также председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Г.Церетели и главами институтов ОБСЕ.

На открытии заседания выступил глава казахстанской делегации, посол по особым поручениям МИД РК Усен Сулеймен, который информировал собравшихся об утверждении Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента народу Казахстана, предусматривающего ряд конкретных мер, в том числе в сфере прав человека и по дальнейшему развитию гражданского общества.

Было отмечено, что план предусматривает меры по ужесточению уголовного законодательства по тяжким преступлениям, введению административной юстиции, поддержке малого и среднего бизнеса, корректировке социальной политики, повышению качества образования, предоставлению возможности использования казахстанцами пенсионных накоплений и др. Было подчеркнуто, что план предусматривает меры, направленные на финансирование озвученных в Послании инициатив, в том числе по выделению средств на реформу МВД, повышение заработных плат педагогов и работников культуры и искусства, реализацию программ поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры и т.д.

В ходе первого дня заседания казахстанская делегация также приняла участие в прениях с участием представителей казахстанского гражданского сектора.