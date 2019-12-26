Реформы в Казахстане набирают дополнительный оборот – мнение эксперта

БАКУ. КАЗИНФОРМ – При ознакомлении с выступлением Президента РК Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального Совета Общественного Доверия (НСОД) возникает устойчивое ощущение, что реформы в Казахстане набирают дополнительный оборот, считает азербайджанский политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из выступления я бы выделил три основных пункта, которые стратегически важны не только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства и даже более широких ареалов», - говорит Р. Гусейнов.

«В первую очередь, это максимальное вовлечение гражданского общества, оппозиции, неправительственных организаций в судьбу страны, то есть в решение насущных проблем. Это, естественно, и парламентская оппозиция, которая будет знать, что делает, и участвовать во всех процессах реконструкции и укрепления казахстанской государственности, экономического потенциала и мощи. Очень интересны моменты, которые связаны с неэффективным использованием земельного фонда, потому что эта проблема актуальна для таких стран как Казахстан, Азербайджан и других, где имеются определенные географические и климатические ограничения для плодородных земель, пригодных для различных культур. Эффективное использование земельного фонда позволит снизить импорт сельхозтоваров», - отмечает собеседник.

«Интересен инструментарий, который применяется для малого и среднего бизнеса (МСБ), это тоже актуальная сфера, напрямую связанная с предыдущей. Таким образом, чувствуется, что МСБ в Казахстане окружен отеческой опекой», - подчеркнул он.

«Руководство Казахстана понимает, что на нынешнем этапе развития необходимо снизить нагрузку, зависимость населения от государства, государственных учреждений и программ и бюджетных вливаний, потому что народ сам способен создавать свой бизнес, обеспечивать себя и другие семьи, поскольку МСБ позволяет заработать многим семьям. Такая мобильная концепция сейчас очень актуальна, потому что прежняя, доставшаяся от Советского Союза, очень громоздкая. Когда государственные структуры фактически контролируют и обеспечивают всю деятельность и жизнь населения - на данном этапе это уже неэффективно», - заметил он.

«Все эти меры по либерализации экономики и общественно-политической жизни Казахстана, а также революционные изменения, которые будут происходить в сельском хозяйстве и бизнесе, в комплексе позволят совершить серьезный скачок. Вызывает уважение, что вводятся дополнительные ограничения для тех фирм, где работает слишком много иностранцев, тем самым дается «второе дыхание» для местных специалистов и работодателей. Все эти комплексные меры, по моему мнению, позволят Казахстану пройти тот кризисный период, который сейчас есть практически во всем мире. Во всем мире угроза стабильности, которая исходит из нескончаемых кризисов - насущная и для многих стран явная, и только Казахстан поэтапно решает эти вопросы. И это говорит о том, что страна знает, что и как делать, как выходить на новые рубежи развития и укреплять свое место в регионе и мире», - резюмировал собеседник.