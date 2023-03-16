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    Реформы нужны для дальнейшего развития страны – Наталья Калашникова

    16 Марта 2023, 20:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Наталья Калашникова поделилась своим видением о реализованных в рамках Послания Главы государства реформах в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошел ровно год с момента озвучивания Президентом Послания «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Большое внимание в нем Глава государства уделил мерам политического, социального и иного характера. В результате на основе международных стандартов были разработаны национальные индикаторы соблюдения прав человека, масштабирована сервисная модель полиции, принят закон об амнистии участников январских событий», - сказала Наталья Калашникова в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

    По ее мнению, отдельно стоит отметить поддержку государством казахстанской науки.

    «В частности, ЕНУ сегодня расширяет возможности своего участия на международном научно-образовательном пространстве. Учрежденные по поручению Главы государства специальные образовательные и научные гранты, зарубежные стажировки, увеличение доходов профессорско-преподавательского состава, в том числе и молодых ученых, подкрепленные соответствующим законодательством, повышают конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, в том числе и международном», - отметила спикер.

    Н. Калашникова подчеркнула, что принятые реформы необходимы для дальнейшего развития страны, обеспечения устойчивости государства и укрепления общественного согласия через постоянный диалог власти и общества.

    «Для этого нужны профессионализм и открытость не только от государственных органов и акимов всех уровней, представляющих государственную власть на местах, а также доверие граждан, их общественных институтов в эффективности и результативности изменений к лучшему. Стоит также отметить повышение уровня информированности населения касательно проводимых реформ – то, о чем наш Президент говорил в своем Послании. Работа в этом направлении также будет продолжена, поскольку наш народ должен знать, что меняется в его стране», - заключила Н. Калашникова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Общество Послание Президента РК-2022
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