Реформы нужны для дальнейшего развития страны – Наталья Калашникова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Наталья Калашникова поделилась своим видением о реализованных в рамках Послания Главы государства реформах в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошел ровно год с момента озвучивания Президентом Послания «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Большое внимание в нем Глава государства уделил мерам политического, социального и иного характера. В результате на основе международных стандартов были разработаны национальные индикаторы соблюдения прав человека, масштабирована сервисная модель полиции, принят закон об амнистии участников январских событий», - сказала Наталья Калашникова в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По ее мнению, отдельно стоит отметить поддержку государством казахстанской науки.

«В частности, ЕНУ сегодня расширяет возможности своего участия на международном научно-образовательном пространстве. Учрежденные по поручению Главы государства специальные образовательные и научные гранты, зарубежные стажировки, увеличение доходов профессорско-преподавательского состава, в том числе и молодых ученых, подкрепленные соответствующим законодательством, повышают конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, в том числе и международном», - отметила спикер.

Н. Калашникова подчеркнула, что принятые реформы необходимы для дальнейшего развития страны, обеспечения устойчивости государства и укрепления общественного согласия через постоянный диалог власти и общества.

«Для этого нужны профессионализм и открытость не только от государственных органов и акимов всех уровней, представляющих государственную власть на местах, а также доверие граждан, их общественных институтов в эффективности и результативности изменений к лучшему. Стоит также отметить повышение уровня информированности населения касательно проводимых реформ – то, о чем наш Президент говорил в своем Послании. Работа в этом направлении также будет продолжена, поскольку наш народ должен знать, что меняется в его стране», - заключила Н. Калашникова.



