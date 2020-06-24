Реформы Казахстана признаются зарубежными партнерами и прежде всего США - Шавкат Сабиров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров прокомментировал в своем Facebook статью о политических реформах в Казахстане, опубликованную американским изданием The Washington Times, передает МИА «Казинформ».

«Вашингтон Таймс пишет об активности и расширению прав и возможностей женщин. Буквально пару дней назад общался с одной из таких организаций при ООН. Очень активно работают наши женщины. Много мероприятий проводят женщины.

По-моему прошлогоднему опыту скажу, что в Штатах и Европе огромный интерес к нашей стране вполне оправдан активностью Президента К.-Ж. Токаева. Понятно, что не обходится без резких правых или левых мнений о Казахстане. Но однозначно можно сказать, что движение в правильном направлении:

1) Казахстан в центре внимания, несмотря на активную позицию и развитие Узбекистана, например. Основным партнером для Запада все-таки остается Казахстан.

2) Реформы Казахстана признаются зарубежными партнерами и, прежде всего, США. Уникальность нашей страны еще в том, что для остальных стран региона Центральной Азии мы не просто лидер, но и пример в реформах. Можно спорить, много или мало реформ, но они идут. И пусть пока не быстро как хочется, но идут. Даже с точки зрения партийного строительства праймериз в Нур-Отан тоже будет новым и интересным для общества.

3) Участие женщин в общественной жизни значительно выросло. Это видно и слышно.

4) Партнерство с США для Казахстана среди стратегических. Много разных мероприятий проводится, тренингов и семинаров, но, по моему «карантиному» опыту, количество онлайн-встреч и мероприятий с США и Европой стоит на первом месте».