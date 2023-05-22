Реформировать Совет Безопасности ООН предложил Генсек ООН

ХИРОСИМА. КАЗИНФОРМ - Мир рассчитывает на то, что страны «Большой семерки» продемонстрируют глобальное лидерство и солидарность, заявил глава ООН, выступая перед журналистами в Хиросиме, Япония. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

«Большая семерка», в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, а также Европейский союз, проводит встречу в городе, где в 1945 году была сброшена первая атомная бомба.

Каждый раз, когда я посещаю это место, меня вдохновляет мужество и стойкость хибакуся (так на японском называют тех, кто пережил атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки)», – отметил он, говоря о тех, кто пережил бомбежку. - Мы никогда не перестанем добиваться мира, свободного от ядерного оружия.

Богатые и бедные

Гутерриш сказал, что его послание лидерам «Большой семерки» было ясным и простым: «хотя экономическая ситуация везде неопределенная, богатые страны не могут игнорировать тот факт, что более половины мира – подавляющее большинство стран – переживают глубокий финансовый кризис».

Говоря о «системном и несправедливом перекосе» в мировой экономической и финансовой системе, устарелости глобальной финансовой архитектуры и том, что даже в рамках существующих правил развивающиеся экономики были обделены, глава ООН заявил, что страны «Большой семерки» обязаны действовать.

Перераспределение власти

Генсек подчеркнул, что Бреттон-Вудская финансовая система, созданная после Второй мировой войны, «не смогла выполнить свою основную функцию глобальной системы безопасности» перед лицом экономических потрясений от COVID-19 и ситуацией в Украине.

Он сказал, что пришло время усовершенствовать Бреттон-Вудскую систему и реформировать Совет Безопасности ООН. «По сути, речь идет о перераспределении власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира», – добавил глава ООН.

Он отметил, что «Большая семерка» больше не может быть сторонним наблюдателем. «В нашем многополярном мире, по мере усиления геополитических разногласий, ни одна страна или группа стран не может оставаться в стороне, когда миллиарды людей испытывают трудности в обеспечении элементарных потребностей в пище, воде, образовании, здравоохранении и рабочих местах», - подчеркунл Генсек ООН.

Явное отставание

Согласно текущим прогнозам, к концу этого века человечество ожидает повышение температуры на 2,8°C, а ближайшие пять лет, по последним данным Всемирной метеорологической организации, будут самыми жаркими в истории.

Генсек отметил, что страны «Большой семерки», обладающие огромным экономическим и финансовым влиянием, «играют центральную роль в принятии мер по борьбе с изменением климата», которые работают, «но недостаточно, и с явным отставанием».

«Наша программа ускорения направлена на то, чтобы наверстать упущенное время. Она призывает все страны «Большой семерки» достичь «чистого нуля» как можно ближе к 2040 году, а страны с развивающейся экономикой – как можно ближе к 2050 году».

Пакт климатической солидарности призывает страны «Большой семерки» мобилизовать ресурсы для поддержки менее обеспеченных экономик в ускорении декарбонизации, чтобы удержать рост температуры в пределах 1,5° C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Поэтапный отказ от угля

«Это требует ускорения сроков постепенного отказа от ископаемых видов топлива и наращивания использования возобновляемых источников энергии. Это означает установление (фиксированной) цены на углерод и прекращение субсидий на ископаемое топливо. Я призываю страны «Большой семерки» полностью отказаться от угля к 2030 году», – сказал глава ООН.

Он также призвал к климатической справедливости от имени стран, которые сделали меньше всего для возникновения кризиса, но страдают больше всех, и напомнил, что фонд для покрытия убытков и ущерба, согласованный в Шарм-эль-Шейхе во время КС-27 в прошлом году, «должен быть запущен и начать работать».



