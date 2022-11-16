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    Реформировать сельское хозяйство планируют в Казахстане

    16 Ноября 2022, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о вынужденных реформах, которые ожидают отечественное сельское хозяйство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас все страны включили протекционизм. Он бывает здоровый, бывает нездоровый. Достаточно тяжело работать в этих условиях. Кроме того, накладывается энергетический и продовольственный кризис, поэтому у нас вынужденные реформы. Первая реформа – в сельском хозяйстве. Начнем с молока. Нам необходимо будет привести в порядок статистику. Мы должны признать, что у нас молока не хватает, определить какое-то его количество и гарантировать стабильную субсидию, при этом поставить какие-то поведенческие и структурные условия», - сказал Серик Жумангарин на форуме стратегических инициатив.

    Министр поделился планами в данном направлении.

    «Назначить определенных чемпионов: это будут хозяйства, у которых есть кормовая база для развития молочно-товарного животноводства. На эти цели мы, безусловно, будем выделять дешевые деньги. Для того, чтобы быстрее нарастить поголовье, товарно-молочное производство. Это один из примеров. Также производство красного мяса, курятины. Это реформа, потому что она предполагает жесткую направленность государственного финансирования для получения результата», - отметил зампремьера.

    «Эта реформа является вынужденной, потому что она происходит в условиях внешнего сжатия, когда мы начинаем импортировать инфляцию, которая бьет по социальному самочувствию и начинает угрожать безопасности государства», - добавил Серик Жумангарин.

    Ранее директор КИСИ Еркин Тукумов назвал причины частой смены стратегий развития страны.

    «Частая смена стратегий развития Казахстана происходит из-за необходимости адаптации к современным быстроменяющимся процессам. Также это является следствием отсутствия в Казахстане грамотной базы регионоведов по странам, которые нас окружают: Китай, Россия, другие страны Центральной Азии», - сказал Еркин Тукумов на форуме стратегических инициатив.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сельское хозяйство Серик Жумангарин
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