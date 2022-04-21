Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Реформировать нацкомпанию QazaqGaz предложил сенатор Султанов

    21 Апреля 2022, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ерик Султанов предложил реформировать национальную компанию QazaqGaz, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    Депутат обеспокоен проблемами изношенности газотранспортной системы, низким показателем газификации в стране и непрозрачностью формирования цен на газ. В связи с этим, Ерик Султанов предложил изменить систему управления отраслью, в частности, реформировав национальную компанию QazaqGaz.

    Для восполнения ресурсной базы сенатор предложил разработать меры для стимулирования недропользователей по реализации новых газовых проектов. По его словам, не менее важна и открытость процесса ценообразования на газ и создание нового плана по газификации регионов, соответствующего реалиям сегодняшнего дня.

    «Учитывая медленные темпы строительства магистрального газопровода «Сарыарка», завершить газификацию северных регионов, как ранее планировалось к 2025 году, очевидно, не удастся. Сегодня отсутствие газа является одним из главных тормозящих факторов для привлечения инвестиций, создания новых производств, трудоустройства населения и развития экономики и регионов страны в целом. Поэтому, с учетом складывающейся текущей обстановки, предлагается предусмотреть наиболее приемлемый вариант газификации регионов, обеспечивающий экономическую и национальную безопасность», - сказал Ерик Султанов.

    Сенатор предложил главе Кабмина ускорить утверждение комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года, в котором и должны быть отражены все эти вопросы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Газификация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Узбекистан закупит из России 2,8 млрд кубометров газа в год
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО