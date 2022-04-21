Реформировать нацкомпанию QazaqGaz предложил сенатор Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ерик Султанов предложил реформировать национальную компанию QazaqGaz, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Депутат обеспокоен проблемами изношенности газотранспортной системы, низким показателем газификации в стране и непрозрачностью формирования цен на газ. В связи с этим, Ерик Султанов предложил изменить систему управления отраслью, в частности, реформировав национальную компанию QazaqGaz.

Для восполнения ресурсной базы сенатор предложил разработать меры для стимулирования недропользователей по реализации новых газовых проектов. По его словам, не менее важна и открытость процесса ценообразования на газ и создание нового плана по газификации регионов, соответствующего реалиям сегодняшнего дня.

«Учитывая медленные темпы строительства магистрального газопровода «Сарыарка», завершить газификацию северных регионов, как ранее планировалось к 2025 году, очевидно, не удастся. Сегодня отсутствие газа является одним из главных тормозящих факторов для привлечения инвестиций, создания новых производств, трудоустройства населения и развития экономики и регионов страны в целом. Поэтому, с учетом складывающейся текущей обстановки, предлагается предусмотреть наиболее приемлемый вариант газификации регионов, обеспечивающий экономическую и национальную безопасность», - сказал Ерик Султанов.

Сенатор предложил главе Кабмина ускорить утверждение комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года, в котором и должны быть отражены все эти вопросы.