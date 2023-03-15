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    Реформировать институт апелляции намерены в РК

    15 Марта 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства поручено реформировать институт апелляции. Об этом заявил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы» на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается, чтобы суд апелляционной инстанции принимал решение по существу, без возврата в первую инстанцию, то есть по правилам суда первой инстанции. Поэтому в случае, если суд апелляционной инстанции начал рассматривать дело по существу, то работают правила суда первой инстанции, в том числе и в вопросах предоставления новых доказательств», - сказал Андрей Лукин

    Сенатор пояснил, что так суд обеспечит полноту, всесторонность и объективность судебного разбирательства. Этот механизм призван снизить количество судейских ошибок; повысить качество судебных актов; обеспечить единообразие практики судов; позволит быстрее восстановить нарушенные права граждан и предпринимателей.

    Ранее сообщалось, что усилить роль и статус Высшего Судебного совета намерены в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Сенат Судебный процесс
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