Реформа в отрасли энергоснабжения: как изменились тарифы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведущая электросетевая компания страны АО «KEGOC» улучшила свои ключевые позиции после кардинальных изменений на рынке электроэнергии – внедрения механизма «Единого закупщика электрической энергии», передает МИА «Казинформ».



Введение с 1 июля этого года новой модели рынка привело к изменению перечня оказываемых регулируемых услуг и действующих тарифов. Наряду с услугой по передаче электрической энергии АО «KEGOC» начало оказывать потребителям услугу по пользованию национальной электрической сетью, что расширило список потребителей и соответственно улучшило прогнозы по прибыли компании.

Другими словами, если раньше какие-либо предприятия или региональные распределительные сети покупали энергию у ближайших электростанций, где есть необходимые мощности, по ценам которые диктовались поставщиком, то теперь подведомственное предприятие Министерства энергетики (ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ) закупает у всех производителей энергии по фиксированным ценам и с помощью сетей KEGOC поставляет данным потребителям, также по фиксированным тарифам. При этом, раньше цены сильно зависели от региона, от поставщика, от сезонности, от загруженности, переизбытка или недостатка производимой энергии, то новшества помогли усреднить цену, сделать ее более справедливой для всех потребителей страны, оптимизировать расходы на поставку, снизить потери, простои и перегрузки для производителей.

Для сравнения, прежний уровень тарифа на услугу по передаче электрической энергии на период с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года составлял 2,848 тенге/кВтч. Новый тариф на данную услугу изменился незначительно (3%) и составил 2,935 тенге/кВтч. При этом новая услуга, которая предполагает исключительно пользование национальной электрической сетью, стоит дешевле почти вдвое (-42%) – 1,651 тенге.

Новые тарифы, утвержденные Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК, обеспечивают покрытие АО KEGOC затрат на содержание и покрытие модернизации сетей и оборудования, получение прибыли для реализации инвестиционной программы компании.

При этом, важно отметить, что корректировка тарифов на услуги компании практически не отразится на конечной стоимости электричества для потребителей. Это связано с тем, доля цены за передачу энергию в общей себестоимости является незначительной. Кроме того, новая модель рынка, стремится к усреднению тарифов и предоставлению равных условий для всех компаний и потребителей. Для некоторых из них, которые в силу своего расположения вынуждены были приобретать по диктуемым им ценам, тариф снизится практически даже более чем в два раза. К примеру, некоторые потребители в силу нехватки мощностей в определенные периоды вынуждены были покупать у российских производителей по заоблачным ценам.

Благодаря новшествам, КЕГОC сможет просчитать предстоящие нагрузки на долгие годы вперед, что позволит более точечно расширить и модернизировать свои сети и оборудование.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Компанией оказываются регулируемые услуги по тарифам, утвержденным на предстоящий пятилетний период.

С 1 июля 2023 года вступили в силу изменения, регламентирующие работу оптового рынка электрической энергии: внедрены механизмы Единого закупщика и балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени.