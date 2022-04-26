Реформа Конституции заложит фундамент политической модернизации страны – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Без изменений в основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время съезда партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чуть больше месяца назад в Послании я представил масштабную программу политических реформ. Она активно обсуждалась в обществе, всесторонне анализировалась и экспертами, и в том числе на площадке партии «AMANAT». В целом, программа получила широкую поддержку среди граждан как вполне достойный ответ, назревший годами социальный запрос», - сказал Президент Казахстана.

Создана рабочая группа, которая занимается вопросами внесения изменений в Конституцию.

«По моему поручению без промедления была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию. Понятно, что без изменений в Основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна», - подчеркнул Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, цель Конституционной реформы – заложить прочный фундамент дальнейшей политической модернизации страны.

«На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. За основу взяты предложения рабочей группы. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов Нового Казахстана», - заключил Глава государства.