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    Реформа Конституции заложит фундамент политической модернизации страны – Президент РК

    26 Апреля 2022, 16:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Без изменений в основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время съезда партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чуть больше месяца назад в Послании я представил масштабную программу политических реформ. Она активно обсуждалась в обществе, всесторонне анализировалась и экспертами, и в том числе на площадке партии «AMANAT». В целом, программа получила широкую поддержку среди граждан как вполне достойный ответ, назревший годами социальный запрос», - сказал Президент Казахстана.

    Создана рабочая группа, которая занимается вопросами внесения изменений в Конституцию.

    «По моему поручению без промедления была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию. Понятно, что без изменений в Основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна», - подчеркнул Глава государства.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, цель Конституционной реформы – заложить прочный фундамент дальнейшей политической модернизации страны.

    «На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. За основу взяты предложения рабочей группы. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов Нового Казахстана», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Конституция Политика AMANAT Послание Президента РК-2022
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