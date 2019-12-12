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    Рефинансирование свыше 36 тысяч ипотечных займов одобрено в рамках госпрограммы

    12 Декабря 2019, 18:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках государственной программы одобрено рефинансирование свыше 36 тыс. ипотечных займов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

    Программа рефинансирования состоит из двух блоков. Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы.

    На рефинансирование указанных займов Национальный банк Казахстана выделил 130 млрд тенге.

    По состоянию на 1 декабря 2019 года на рефинансирование займов в банки подано 33 636 заявок, из них на рефинансирование одобрено 27 743 займа на сумму 171,4 млрд тенге, рефинансировано 26 487 займов на сумму 157 млрд тенге.

    Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года.

    По состоянию на 1 декабря 2019 года на рефинансирование валютных ипотечных займов в банки подано 9 378 заявок, из них на рефинансирование одобрено 8 840 займов на сумму 78,7 млрд тенге, рефинансировано 7 369 займов на сумму 63,6 млрд тенге.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Общество
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