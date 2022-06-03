Референдум – путь преодоления разрыва между народом и властью - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Укрепление доверия между населением и властью очень важно для развития страны. В этой связи необходимо активное участие граждан в происходящих изменениях в стране. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После объявления Президентом о проведении республиканского референдума депутаты объездили регионы и в течение месяца провели разъяснительную работу с населением. В 2017 году мы начали работу по внесению изменений и поправок в Конституцию. В 2019 году работа в этом направлении активно продолжилась. Референдум – это путь преодоления разрыва между народом и властью. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в каждом Послании народу Казахстана подчеркивает важность политических реформ. Укрепление доверия между населением и властью очень важно для развития страны. В этой связи необходимо активное участие населения в происходящих изменениях в стране», - сказал сенатор Нурлан Бекназаров в ходе встречи с населением.

По его словам, на политическое и экономическое развитие государства оказывают большое влияние как внутренние, так и внешние факторы.

«Вы сами знаете о том, какая геополитическая ситуация складывается в мире. К тому же, мы не полностью оправились от пандемии. Эти события на определенном уровне оказали влияние на каждую страну. Глобальные и политические события продемонстрировали важность своевременного принятия решений. Что касается нас, Глава государства своевременно принимает важные политические решения. Референдум служит доказательством моим словам», - пояснил Нурлан Бекназаров.

Ранее сообщалось , что в стенах Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева прошла встреча студентов с депутатом Сената Парламента РК Нурлаом Бекназаровым и членом Национального совета общественного доверия Максимом Рожиным.