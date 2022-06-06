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    Референдум прошел на высоком организационном уровне - миссия наблюдателей от СНГ

    6 Июня 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Миссия приступила к мониторингу референдума 21 мая, осуществляла свои функции свободно, соблюдая законодательство страны пребывания, не вмешиваясь в ход референдума и во внутренние дела государства. Миссия отмечает, что в республике созданы необходимые условия для международного наблюдения за референдумом», - сказал глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств Леонид Анфимов.

    Спикер отметил, что референдум решено провести после Послания Президента народу Казахстана 16 марта 2022 года. 5 июня представители миссии наблюдали за процедурой голосования и подведения итогов в Акмолинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской областях, в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также на 17 зарубежных участках в Анкаре, Баку, Бишкеке, Бресте, Риге, Дубае, Душанбе, Ереване, Казани, Минске, Москве, Омске, Оттаве, Париже, Пекине, Санкт-Петербурге, Софии.

    «Наблюдатели от СНГ посетили 865 участков референдума и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования. Созданы необходимые условия для наблюдения за процессом голосования. Участки референдума были оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством о референдуме, наблюдателям был обеспечен полный обзор действий членов участковых комиссий», - добавил Леонид Анфимов.

    В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные и незначительные нарушения, имеющие скорее технический, чем принципиальный характер, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияния на результаты референдума. Процедура голосования проходила в соответствие с действующим законодательством.

    «Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне», - резюмировал Леонид Анфимов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СНГ Конституция Политика Референдум
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