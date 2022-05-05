Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Референдум по реформе создаст правовую основу Второй Республики - Ерлан Карин

    5 Мая 2022, 20:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин прокомментировал подписание Главой государства Указа о проведении республиканского референдума по проекту поправок в Конституцию страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Президент подписал Указ о проведении республиканского референдума по проекту поправок в Конституцию страны. Это важнейшее решение Главы государства, которое имеет особое политическое значение.

    Референдум по конституционной реформе – это очередной этап реализации президентской программы политических реформ. Программа имеет системный характер и включает в себя окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса Парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав граждан. И так как эти реформы основаны на запросах и предложениях общественности и экспертов, то вполне логичным является инициатива Президента реализовать их посредством референдума», - написал Ерлан Карин в Telegram.

    « Особенность нынешнего референдума в Казахстане в том, что Президент инициирует конституционную реформу, которая не расширяет, а наоборот – перераспределяет часть его полномочий другим институтам власти. Таким образом, предстоящий референдум по конституционной реформе создаст правовую основу Второй Республики – новой, более эффективной и сбалансированной модели взаимоотношений государства и общества», - резюмировал Госсекретарь.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей