Референдум по проекту новой конституции стартовал в Тунисе

ТУНИС. КАЗИНФОРМ – В понедельник тунисцы начали голосование за принятие новой конституции, предложенной президентом Кайсом Сайедом, которая расширит полномочия исполнительной власти страны и уменьшит полномочия законодательной и судебной властей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The National News.

Голосование началось в 06:00 по местному времени на 11 тыс. избирательных участках, расположенных на всей территории североафриканского государства. Как ожидается, плебисцит продолжится до 22:00, после чего члены избирательной комиссии приступят к подсчету голосов.

Референдум проходит ровно через год после того, как президент Туниса К.Сайед отправил в отставку правительство, приостановил работу парламента, тем самым взяв бразды правления страной в свои руки, сославшись на «неминуемую опасность» для государства.

В понедельник утром К.Сайед проголосовал в одной из школ района Эннасер тунисской столицы, после чего обратился с речью на избирательном участке о проекте конституции и следующих шагах в своем политическом проекте.

В своей речи тунисский лидер подчеркнул, что предложенная им новая конституция является основополагающим документом для новой тунисской республики.

«Мы собираемся создать новую республику в день провозглашения Тунисской Республики», — заявил президент.

25 июля в Тунисе является днем Тунисской Республики - государственным праздником в ознаменование более раннего плебисцита, на котором тунисцы проголосовали за отмену монархии в стране и основали первую республику в 1957 году.

Новый проект конституции, составленный в прошлом месяце небольшой группой ученых-юристов и тщательно отредактированный К.Сайедом, привел к возникновению различных мнений у тунисских граждан.

Противники новой конституции говорят, что он дает слишком много полномочий в руки исполнительной власти. В то же время другая часть населения видит в этом возможность для К.Сайеда победить противостоящие силы и вернуть страну в нужное русло.

Ряд политических партий страны ранее призывали к бойкоту референдума, надеясь лишить новую конституцию легитимности благодаря низкой явке. При этом отмечается, что такой бойкот при отсутствии минимального порога для участия в голосовании вряд ли помешает принятию закона.

Для участия в референдуме зарегистрированы около 9,5 млн граждан из 12-миллионного населения Туниса, передает AlJazeera со ссылкой на данные избирательной комиссии Туниса (ISIE).

Находящиеся за рубежом граждане Туниса уже успели отдать голос в эту субботу в избирательных участках, организованных при зарубежных дипломатических представительствах. Из 356 тыс. зарегистрированных за рубежом тунисцев, проголосовало от 4,5 до 6,5 процентов избирателей.

Хотя в Тунисе исторически явка избирателей составляла около 50% или выше, эксперты прогнозируют, что текущий референдум вряд ли достигнет такого уровня участия.

Фото: thenationalnews.com