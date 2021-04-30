Референдум по принятию новой Конституции в Кыргызстане: как будут усилены президентские полномочия

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно о том, что Центризбирком Кыргызстана подвел официальные итоги референдума по Конституции, прошедшего 11 апреля этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению ИА «Кабар» в референдуме приняли участие 1 млн 322 тыс. 124 граждан, что составило 36,66%. Так, «за» новую Конституцию проголосовали 79,3%, «против» — 13,72%.

Референдум по принятию новой Конституции предусматривает утверждение президентской формы правления.

Президент Кыргызстана ранее сообщал, что с 1 июля Кыргызстан будет жить по новой Конституции и новым законам. Президент отметил, что законы будут приняты в стране в течение двух месяцев.

В новом проекте Конституции Кыргызстана предусматривается усиление президентских полномочий.

Как отмечают эксперты, Президентом страны будет инициироваться ряд важных законов.

Согласно проекту у Президента будет право определять структуру, а также назначать состав кабинета министров. В свою очередь кабинет министров будет ответственен перед Президентом.

Также по словам экспертов из Кыргызстана, теперь глава государства будет нести ответственность за свои решения.

Кроме того, теперь по новым правкам не только устанавливается ответственность Президента, но и вводятся нормы по уменьшению количества депутатов. Также изменения коснутся судебной власти страны.

В феврале С. Жапаров подписал указ о проведении по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

12 марта 2021 года Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Стоит отметить, что согласно действующей Конституции Президент избирается на 6 лет гражданами страны по итогам прямых выборов.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане в 20:00 по местному времени завершились выборы в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции.