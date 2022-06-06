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    Референдум по поправкам в Конституцию РК завершен на территории Турции

    6 Июня 2022, 00:42

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Голосование по поправкам в Конституцию Республики Казахстан завершено на всех трех участках, организованных в Турецкой Республике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На избирательны х участк ах №286, 255 и 296, которые осуществляли свою деятельность при дипломатических представительствах Казахстана в Турции, завершилось голосование в 20:00 по местному времени .

    В Турции, несмотря на выходной день, с 7:00 утра до 20:00 наблюдалось активное участие избирателей. Казахстанцы, проявившие свою гражданскую позицию вдали от Родины, -туристы, студенты, бизнесмены и предприниматели, а также представители дипломатических миссий и международных организаций.

    По данным посольства Казахстана в Турции, общее число граждан, зарегистрированных для участия в референдуме, составило около 750 человек.

    Со слов председателя участковой комиссии референдума при посольстве Казахстана в Турции Нуриддина Аманкула, на референдуме по состоянию на 20:00 по времени Анкары проголосовало 588 человек, а общая явка составила 78%. В данное время члены комиссий приступили к подсчету голосов.

    «Предварительная итоговая явка избирателей на территории Турции составила 78%. На избирательном участке в Анкаре зарегистрировано 310 избирателей, в Стамбуле - 289, в Антальи - 155», - сообщил Н. Аманкул.

    Он также добавил, что 100-процентная явка зафиксирована на избирательном участке в Анталье.

    При этом членами избирательных комиссий отмечается, что на всех трех участках, открытых на территории Турции, были обеспечены все необходимые условия для участников референдума и задействованы опытные сотрудники внешнеполитического ведомства Казахстана, которые ранее уже имели опыт в проведении подобных мероприятий.

    По мнению независимых наблюдателей из числа представителей различных международных организаций в Турции, нарушений избирательного права и процедур проведения референдума не выявлено. Работа строилась в рамках установленных норм.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Турция Конституция Общество Референдум
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