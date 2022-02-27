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    Референдум по Конституции проходит в Беларуси

    27 Февраля 2022, 12:34

    МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Сегодня в Беларуси проходит референдум по Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство БЕЛТА.

    На территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

    На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

    Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов – «за» или «против». Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.

    Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

    Сегодня участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00 (по времени Минска, прим. ред.)

    На голосовании созданы все необходимые условия для соблюдения санэпидтребований в рамках борьбы с распространением COVID-19.

    Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Беларусь Конституция Мировые новости Политика
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