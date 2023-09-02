Референдум по АЭС, закуп нефтяных танкеров и инспекция МАГАТЭ: что еще пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе сообщали о референдуме по строительству АЭС в Казахстане, диверсификации экспорта нефти и о новых поставках электроэнергии между странами Центральной Азии. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Reuters: Казахстан проведет референдум по строительству АЭС

Reuters сообщил о том, что Казахстан проведет референдум для того, чтобы решить, строить ли свою первую атомную электростанцию. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября текущего года, добавив, что дата будет определена позже.

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Правительство центральноазиатской страны уже давно обсуждает эту идею, ссылаясь на необходимость новых мощностей по производству электроэнергии, и даже определило планируемое место для объекта в юго-восточном районе Алматы.

Но некоторые активисты выступают против этого проекта из соображений безопасности и из-за того, что Казахстан является родиной советского полигона для испытаний ядерного оружия в Семее.

«С одной стороны, Казахстан, как крупнейший в мире производитель урана, должен иметь собственную атомную энергетику. С другой стороны, многие граждане и некоторые эксперты обеспокоены безопасностью атомных электростанций», — процитировали Президента Казахстана Reuters.

Trend.az: В Казахстане утвержден регламент организации инспекций МАГАТЭ

Trend.az сообщил о том, что в Казахстане утвержден регламент организации инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Согласно данному положению, при назначении инспекторов МАГАТЭ уполномоченный орган в письменной форме сообщает Комитету национальной безопасности РК фамилию, квалификацию, гражданство, должность и другие необходимые сведения в отношении каждого представителя МАГАТЭ, предложенного для проверки в территории РК.Кроме того, в процессе проверки уполномоченный орган и организация, в которой проводится проверка, оказывают необходимое содействие для проведения данной проверки», — говорится в статье.

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МАГАТЭ обязуется информировать уполномоченный орган о результатах проверки после ее завершения.

Казахстан проведет референдум по строительству АЭС

Bloomberg: Казахстан диверсифицирует маршруты экспорта нефти за счет закупок танкеров

Bloomberg сообщил о том, что Казахстан покупает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря.

«Подразделение государственной АО «НК «КазМунайГаз» уже приобрело два танкера дедвейтом (предельная величина – прим. ред.) 8 тысяч тонн каждый (относительно небольшие суда по меркам нефтяной отрасли) для перевозки нефти через Каспийское море, сообщил заместитель Министра энергетики РК Ерлан Аккенженов. По его словам, для работы в Черном море планируется приобрести еще два судна дедвейтом 80 тысяч тонн каждое (один из наиболее распространенных размеров груза)», — сообщает Bloomberg.

По словам Аккенженова, Казахстан изучает эти альтернативы несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), проходящий через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны.

По словам Аккенженова, в этом году Казахстан уже экспортировал 300 тысяч тонн нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который проходит из Азербайджана в Турцию, и планирует отправить в общей сложности около 1,5 млн тонн нефти в этом году. Страна также имеет возможность увеличить экспорт нефти в Китай до 6,5 млн тонн в год с 1 млн, запланированных к отправке в этом году.

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg

«Это будет зависеть от экономических интересов производителей», — процитировали Аккенженова Bloomberg.

Кроме того, по его словам, Казахстан планирует расширить производство топлива на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе на юге страны, построив там новый нефтеперерабатывающий завод к 2030 году. Также обсуждается проект по устранению узких мест на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на западе страны, что могло бы увеличить его мощность на 1 млн тонн.

«Эти меры позволят нам покрыть внутренние потребности в топливе. Мы также стремимся возобновить и увеличить экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Европу. Казахстан уже отправляет мазут в Евросоюз», — заключил Аккенженов.

24.KG: Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан договорились о поставках электроэнергии

Кыргызский портал 24.KG сообщил о том, что представители энергетических и водных ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана встретились в Астане, чтобы обсудить водно-энергетическое сотрудничество. Стороны обсудили вопросы электроснабжения в предстоящем осенне-зимнем сезоне, а также партнерство в других сферах.

«Достигнуты взаимные договоренности, определены объемы и условия поставок», — сообщает 24.KG.

Стороны договорились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учета электроэнергии, заключить договоры урегулирования внеплановых перетоков электроэнергии между хозяйствующими субъектами и пересмотреть действующие условия договоров урегулирования внеплановых перетоков электроэнергии.

По данным 24.KG, следующая встреча представителей водно-энергетических ведомств состоится в ноябре 2023 года в Бишкеке.

Interfax: Инфляция в Казахстане к концу 2023 года должна снизиться на 50% по сравнению с 2022 годом — Премьер-Министр

Interfax сообщил о том, что уровень инфляции в Казахстане постепенно снижается и согласно прогнозам Премьер-Министра Алихана Смаилова, к концу текущего года должна быть на 50% ниже по сравнению с 2022 годом. Об этом Премьер-Министр заявил 31 августа в ходе расширенного заседания фракции партии «Аманат» в Мажилисе — нижней палате Парламента.

«Как сообщалось, в 2022 году в Казахстане инфляция составила 20,3%, а в федеральном бюджете предусмотрен целевой диапазон годовой инфляции в этом году на уровне 7,5-9,5%», — говорится в статье.

Смаилов добавил, что экономика Казахстана демонстрирует уверенный рост, несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, напомнив, что за первые семь месяцев ВВП страны вырос на 4,8%.

«Внешнеторговый оборот в этом году увеличился до $140 млрд. Международные резервы страны на данный момент составляют почти $95 млрд», — процитировали Алихана Смаилова Interfax.

Как сообщалось ранее, в июле 2023 года в Казахстане инфляция ускорилась до 0,6% с 0,5% в июне. Июльская инфляция с начала года составила 14%.

Antara news: Трансформация Казахстана через политические и конституционные реформы

Индонезийское новостное агентство Antara news опубликовали интервью с председателем Конституционного Суда РК Эльвирой Азимовой. Эльвира Азимова поделилась своим взглядом на перемены в политической жизни Казахстана, которые происходят в стране в последние годы.

«За последние несколько лет в Казахстане произошли значительные политические изменения под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, который инициировал серию прогрессивных реформ, направленных на укрепление государственных институтов и расширение прав граждан. 30 августа Казахстан отмечает День Конституции, который в этом году имеет особое значение. Казахстанцы отмечают этот день впервые после общенационального референдума в июне прошлого года, на котором были ратифицированы поправки к Конституции страны», — процитировали мнение Азимовой Antara news.

По ее словам, пересмотренная Конституция заложила правовую основу для комплексной модернизации общества и Правительства, которая включает в себя политические преобразования, повышение социальной ответственности государства и защиту прав человека.

«Эти конституционные поправки внесли существенные изменения в различные аспекты жизни казахстанского общества, например, реформы президента Токаева, направленные на сокращение президентских полномочий и расширение влияния Парламента и граждан в процессах принятия решений в стране», — цитирует Азимову Antara news.

Она добавила, что должностные лица местных органов власти в сельских округах теперь избираются населением прямым голосованием. Кроме того, порог прохождения политических партий в нижнюю палату Парламента снижен с 7% до 5%. Реформы также позволяют кандидатам баллотироваться в одномандатных округах и дают гражданам право отзывать парламентариев, потерявших общественную поддержку. В рамках обязательств по защите права на жизнь страна отменила смертную казнь на конституционном уровне. По ее словам, эти изменения беспрецедентны для Казахстана.

Vietnam plus: Президент принял посла Казахстана в Ханое

Вьетнамское агентство Vietnam plus сообщил о том, что 30 августа в Ханое президент Вьетнама Во Ван Тхыонг устроил прием в честь покидающего свой пост посла Казахстана во Вьетнаме Ерлана Байжанова.

В ходе встречи хозяин поблагодарил Байжанова за сотрудничество с властями Вьетнама в успешной организации официального визита во Вьетнам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявив, что Вьетнам высоко ценит успех визита, который открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве между двумя странами.

Фото: VNA

«Президент Тхыонг выразил уверенность, что благодаря искренности и чувству ответственности властей двух стран всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Казахстаном будет укрепляться в ближайшее время», — говорится в статье.

Президент Вьетнама высоко оценил значительный и эффективный вклад, внесенный казахстанским дипломатом в углубление вьетнамско-казахстанской дружбы и сотрудничества в последнее время, подчеркнув, что обе страны имеют сходство в истории и культуре и что они являются хорошими друзьями.

CGTN: Вид с Шымкентского нефтеперерабатывающего завода в Казахстане

Глобальная телевизионная сеть Китая CGTN предложила ознакомится с видом на Шымкентский нефтеперерабатывающего завода.

Фото: sknews.kz

«Будучи важным городом в южной части Казахстана и историческим местом на древнем Шелковом пути, город Шымкент стал свидетелем истории дружественных обменов между Китаем и Центральной Азией. В городе, известном своими тюльпанами, построен современный нефтеперерабатывающий завод – Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Нефтеперерабатывающий завод является свидетельством достижений китайско-казахстанского энергетического сотрудничества, а также играет жизненно важную роль в обеспечении поставок нефтепродуктов в Казахстан, улучшении экологической среды и содействии социально-экономическому развитию» — говорится в описании к видео.