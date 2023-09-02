Референдум по АЭС, закуп нефтяных танкеров и инспекция МАГАТЭ: что еще пишут мировые СМИ о Казахстане

Правительство центральноазиатской страны уже давно обсуждает эту идею, ссылаясь на необходимость новых мощностей по производству электроэнергии, и даже определило планируемое место для объекта в юго-восточном районе Алматы.

Но некоторые активисты выступают против этого проекта из соображений безопасности и из-за того, что Казахстан является родиной советского полигона для испытаний ядерного оружия в Семее.

«С одной стороны, Казахстан, как крупнейший в мире производитель урана, должен иметь собственную атомную энергетику. С другой стороны, многие граждане и некоторые эксперты обеспокоены безопасностью атомных электростанций», — процитировали Президента Казахстана Reuters.

Trend.az сообщил о том, что в Казахстане утвержден регламент организации инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Согласно данному положению, при назначении инспекторов МАГАТЭ уполномоченный орган в письменной форме сообщает Комитету национальной безопасности РК фамилию, квалификацию, гражданство, должность и другие необходимые сведения в отношении каждого представителя МАГАТЭ, предложенного для проверки в территории РК.Кроме того, в процессе проверки уполномоченный орган и организация, в которой проводится проверка, оказывают необходимое содействие для проведения данной проверки», — говорится в статье.

Фото: shutterstock.com

МАГАТЭ обязуется информировать уполномоченный орган о результатах проверки после ее завершения.

Казахстан проведет референдум по строительству АЭС

Bloomberg: Казахстан диверсифицирует маршруты экспорта нефти за счет закупок танкеров

Bloomberg сообщил о том, что Казахстан покупает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря.

«Подразделение государственной АО «НК «КазМунайГаз» уже приобрело два танкера дедвейтом (предельная величина – прим. ред.) 8 тысяч тонн каждый (относительно небольшие суда по меркам нефтяной отрасли) для перевозки нефти через Каспийское море, сообщил заместитель Министра энергетики РК Ерлан Аккенженов. По его словам, для работы в Черном море планируется приобрести еще два судна дедвейтом 80 тысяч тонн каждое (один из наиболее распространенных размеров груза)», — сообщает Bloomberg.

По словам Аккенженова, Казахстан изучает эти альтернативы несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), проходящий через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны.

По словам Аккенженова, в этом году Казахстан уже экспортировал 300 тысяч тонн нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который проходит из Азербайджана в Турцию, и планирует отправить в общей сложности около 1,5 млн тонн нефти в этом году. Страна также имеет возможность увеличить экспорт нефти в Китай до 6,5 млн тонн в год с 1 млн, запланированных к отправке в этом году.