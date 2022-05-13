Референдум обсудил сенатор Мухтар Кул-Мухаммед с представителем ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед встретился с представителем Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Центральной Азии Хансом Шоддером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем приветственном слове председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед отметил значимость предстоящего референдума по вопросам изменения в Конституцию Казахстана, который намечен на 5 июня текущего года.

«Поправки в Конституцию призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Конституционная реформа должна значительно усилить представительную ветвь власти, укрепить систему сдержек и противовесов. В связи с этим предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит переход ко Второй республике», – отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

В ходе беседы депутат отметил, что сотрудничество с ООН является ключевым приоритетом внешней политики Казахстана. Он также подчеркнул, что наша страна высоко оценивает деятельность управления в качестве ведущего международного агентства по отстаиванию ценностей и целей ООН в сфере соблюдения и защиты прав беженцев.

В свою очередь, Ханс Шоддер высоко оценил работу, проводимую нашей страной в этом направлении, отметив, что совместная деятельность по защите прав людей не только позволит улучшить взаимоотношения Казахстана и ООН, но также и вывести их на новый уровень.

«Мы выражаем особую благодарность руководству Казахстана за временное размещение в Алматы Миссии по содействию Афганистану и других агентств ООН, аккредитованных в Афганистане. Что касается создания регионального хаба ООН в Алматы, то он не только активизирует, но и значительно повысит результативность деятельности управления в Центральной Азии и Афганистане», – заключил региональный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

Глава государства выступил с видеообращением по изменениям в Конституцию.

Центральная комиссия референдума также обратилась к казахстанцам в преддверии предстоящего республиканского референдума.