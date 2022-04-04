Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Референдум об ЛГБТ-просвещении провалился в Венгрии

    4 Апреля 2022, 22:06

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Одержав победу на парламентских выборах в Венгрии, консервативная коалиция не смогла, тем не менее, добиться достаточно широкой поддержки нашумевшего законопроекта об ЛГБТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    На референдум был вынесен вопрос о запрете распространения в государственных школах информации о сексуальной ориентации и возможностях смены пола.

    Согласно официальным данным, голосование провалилось: в нем приняли участие менее половины избирателей, всего около 45%. При этом более 90% из них поддержали инициативу, но их мнение теперь не может быть учтено.


    Фото: euronews.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Венгрия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай