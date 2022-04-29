Референдум нужен для отхода от старой модели и перезапуска политической системы – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступая на сессии АНК, Глава государства предложил вынести проект изменений и дополнений в Конституцию на республиканский референдум. Последний раз механизм референдума применялся в 1995 году при принятии нынешней Конституции, сообщил Госсекретарь РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Все предыдущие четыре внесения поправок в Конституцию страны всегда проходили посредством голосования в Парламенте РК. Впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что подчеркнет ее общенациональный характер», - сказал Е. Карин.

По его словам, предстоящая конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти , расширит участие народа в управлении страной, усилит защиту конституционных прав граждан. Это системная трансформация государственной модели.

«Поэтому референдум нужен для окончательного отхода от старой модели и перезапуска политической системы», - заключил в Telegram-канале Е. Карин.