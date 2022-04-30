Референдум как согласование действий между властью и обществом - КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет проведен конституционный референдум по вопросу одобрения поправок, предполагающих изменение одной трети части Конституции. Согласно предложению рабочей группы по конституционной реформе поправки коснутся многих системных вопросов, заявила старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Жанар Санхаева, комментируя выступление Президента страны Касым-Жомарта Токаева на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В рамках реформы произойдет оптимизация функций всех ветвей власти, перераспределение их полномочий как между собой, так и от центра к местным органам управления», - сказала старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Ж. Санхаева.

Необходимо отметить, что будет меняться и сама форма правления, предполагается уход от суперпрезидентской формы правления к президентской, где Президент рассматривается в качестве равноудаленного игрока.

«В то же время меняются избирательные правила, которые будут направлены на широкое вовлечение граждан в общественно-политическую жизнь страны посредством новых электоральных возможностей. Таким образом, вопросы конституционных реформ затронут ключевые принципы государственного устройства и интересы всех граждан», - подчеркнула Ж. Санхаева.

По ее словам важно, чтобы о дальнейших направлениях демократизации решение приняли сами граждане.

«Само решение о референдуме является подтверждением приверженности Главы государства к продолжению своей политики по форматированию общественного договора. А референдум, являясь ключевым инструментом партиципаторной демократии, становится важным актом по преобразованию общественных отношений, где согласование действий между властью и обществом ставится во главу угла. Необходимо отметить, что последний и по сути единственный референдум был проведен в Казахстане в 1995 году, на котором новая Конституция была поддержана 90,0% избирателей при явке 90,6%. Поэтому широкое вовлечение всего населения в определении будущей политической модели станет решающим фактором влияния населения на происходящие процессы», - заключила Ж. Санхаева.