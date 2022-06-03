Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Референдум для Казахстана имеет особую значимость - председатель Общественного совета Алматы

    3 Июня 2022, 15:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор ОФ «Информационно-ресурсный центр», председатель Общественного совета Алматы Алтынай Кобеева заявила, что предстоящий референдум для Казахстана предельно актуален и имеет особую значимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Настоящий референдум для Казахстана предельно актуален и имеет особую значимость, на мой взгляд, по нескольким причинам. Первое - переход ко «второй республике», как к новому качественному состоянию всей политической системы страны, должен быть легитимизован. Общественная поддержка, как оценка, безусловно, важна. Второе - референдум имеет знаковую ценность в контексте достойного примера для потенциальных руководителей страны, когда действующий Президент добровольно идет на законодательные ограничения своих полномочий и предлагает укрепить принцип субсидиарности в политике - выборы руководителей различных уровней, наделение их соответствующими полномочиями и ответственностью, усиление подотчетности», - сказала она.

    Спикер также заявила, что референдум снимает двусмысленность и неопределенность со статусом и ролью Первого Президента.

    «Признавая и подчеркивая роль Первого Президента в становлении суверенного Казахстана, граждане страны по-иному взглянут на роль личности в истории, исключающий элементы культа и необходимости наличия юридических барьеров для его формирования и популяризации», - отметила Алтынай Кобеева.

    «Референдум укрепляет и формирует добрую традицию, которая способствует пониманию каждым казахстанцем своей личной роли в формирование «большой политики», в укреплении осознания, что мой голос будет не просто услышан, а будет определяющим при решении вопросов, в которых я лично заинтересован. И такая традиция гарантирует эволюционный путь развития страны, на котором еще наверняка будут отдельные препятствия, но при преодолении которых власть будет гарантированно учитывать общественное мнение, мнения всего спектра гражданского общества, которое наверняка исключает потрясения и «уличную демократию», - добавила председатель Общественного совета.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Конституция Реформы Токаева Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Казахстан нацелен на формирование новой парадигмы общественного развития - Равшан Назаров
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски