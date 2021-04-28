Реестр субъектов соцпредпринимательства планируют создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реестр субъектов социального предпринимательства планируют создать в Казахстане. Об этом стало известно в ходе рассмотрения законопроекта по вопросам социального предпринимательства в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального предпринимательства» принят в первом чтении Мажилиса.

Как рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, в проекте закона впервые дано определение субъектам предпринимательства, чья деятельность направлена на решение социальных проблем общества.

«Согласно законопроекту, для получения статуса предприниматель должен выполнить хотя бы одно из перечисленных условий:

- создать качественные рабочие места для социально-уязвимых категорий граждан в количестве не менее 50% от общего числа работников;

- производить товары, предназначенные для социально-уязвимых слоев населения, доход от реализации которых должен составлять не менее 50% от общего дохода предприятия;

- оказывать социальные услуги, а также услуги в сфере здравоохранения, образования и воспитания, культуры и спорта», - сказала в ходе пленарного заседания Мажилиса Екатерина Смышляева.

Законопроектом определен отраслевой перечень социально-уязвимых слоев населения, в который вошли инвалиды всех групп, работоспособные граждане из многодетных и неполных семей, родители, воспитывающие ребенка-инвалида, граждане освободившиеся из мест лишения свободы, прошедшие лечение от химических зависимостей, люди пенсионного и предпенсионного возраста и другие.

«Законопроектом предусмотрен порядок определения статуса субъекта предпринимательства и уполномоченные органы по взаимодействию с такими организациями. Так, предполагается создать реестр субъектов социального предпринимательства, правомерность нахождения в котором будет определять региональная комиссия, а администрировать реестр Министерство национальной экономики», - сообщила депутат.

Проектом Закона, как отметила Е. Смышляева, предусмотрены конкретные меры государственной поддержки социального предпринимательства. Компетенциями по ее осуществлению наделяются местные исполнительные органы, а также государственные институты развития.

«Меры государственной поддержки предполагают обеспечение инфраструктуры, грантовое финансирование, субсидирование ставок по кредитам, имущественную поддержку, налоговые льготы, обучение, информационное сопровождение, содействие в поиске деловых партнеров, развитие через акселерационные программы», - резюмировала депутат.