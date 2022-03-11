Реестр принимающих студентов на практику предприятий предложили создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Совета ректоров ректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков предложил создать Национальный реестр предприятий, принимающих студентов на практику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны окончательно решить методы организации производственной практики. К сожалению, в этом процессе, предоставляющий возможность интеграции взаимоотношений с предприятиями, есть свои недостатки. Нам необходимо разработать Национальный реестр предприятий, принимающий студентов на производственную практику. Практика должна проходить в тех местах, где есть технологические связи, современные технологические инновации. Нам необходимо сертифицировать право на проведение производственной практики. В этом заинтересованы университет и предприятия», - сказал ректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

По его словам, сроки производственной практики нужно увеличить в два раза.

«Предлагаю внести эти предложения на рассмотрение Министерства культуры и спорта РК. Как вы знаете, летом на производственной практике студентов курируют молодые преподаватели. В этой связи предлагаю, чтобы производственной практикой руководили и курировали только ведущие педагоги кафедр, научные сотрудники. Со стороны вузов с целью оказания поддержки предприятиям необходимо создание и развитие республиканской системы центров повышения квалификации инженерно-технических работников и специалистов на базе вузов», - отметил он.

Ранее региональным вузам Казахстана предложили присвоить национальный статус.