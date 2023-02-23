Реестр компаний для участия в нацпроекте «Комфортная школа» формируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В строительстве и оснащении комфортных школ будет использована отечественная продукция. Около 500 товаропроизводителей Карагандинской области уже включены в список возможных поставщиков. Реестр формирует Региональная палата предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Формируется реестр казахстанских производителей мебельной продукции, строительных материалов и оборудования. В дальнейшем он будет рекомендован АО «Samruk-Kazyna Construction» в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа». На сегодня от Карагандинской области в реестр включены 495 компаний», – сообщили в РПП.

Отмечается, что за основу были взяты данные Бюро национальной статистики. У предпринимателей есть возможность проверить и актуализировать сведения.

АО «Samruk-Kazyna Construction», согласно постановлению Правительства РК, определено дирекцией по строительству школ в рамках национального проекта «Комфортная школа». В Карагандинской области в 2023–2025 годах запланировано строительство 18 школ.



