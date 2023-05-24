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    Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил пострадавших от землетрясений жителей за участие в выборах

    24 Мая 2023, 20:17

    АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех жителей зоны февральских землетрясений за активное участие в выборных процессах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    В публикации, размещенной в среду в сети Twitter, политик подчеркнул, что уважает мнение каждого избирателя вне зависимости от политических взглядов.

    Глава государства заверил, что работы в зоне бедствия будут продолжены вплоть до полного восстановления ситуации на юге и юго-востоке страны.

    «В провинциях, пострадавших от землетрясения 6 февраля, на сегодняшний день установлено более 910 тысяч палаток, размещено 117 тысяч модульных жилых конструкций», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер привел пример больницы Defne в южной провинции Хатай, которая была сдана в эксплуатацию всего за 57 дней.

    «За год будет построено 319 тысяч домов, а в целом планируется возвести 650 тысяч жилых построек», - сказал он.

    Политик сообщил, что первые ключи от новых квартир лишившимся домов жителям зоны бедствия передадут уже в октябре-ноябре текущего года.

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

    Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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