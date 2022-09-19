Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Редкую погребальную пещеру эпохи Рамсеса II обнаружили в Израиле

    19 Сентября 2022, 12:20

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Археологи в Израиле в воскресенье сообщили, что обнаружили нетронутую погребальную камеру, которая датируется временами египетского фараона Рамсеса II, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Управление древностей Израиля заявило, что пещера была случайно найдена на популярном пляже в национальном парке Пальмахим. Экскаватор повредил крышу сооружения, позволив археологам с помощью лестницы спуститься в рукотворную квадратную пещеру.

    По оценкам исследователей, пещера не открывалась 3300 лет. Внутри нее находилось несколько десятков нетронутых керамических изделий и бронзовых артефактов, включая наконечники стрел и копий, которые лежали в точности так, как были расположены во время погребальной церемонии эпохи бронзового века.

    Обнаруженные древние предметы относятся ко времени правления египетского царя Рамсеса II, который умер в 1213 году до нашей эры. Он контролировал Ханаан, территорию, которая примерно охватывала современный Израиль и палестинские территории.

    По словам ученных, происхождение керамических сосудов в Кипре, Ливане, северной Сирии, Газе и Яффа свидетельствуют об оживленной торговой деятельности, которая происходила вдоль побережья Ближнего Востока.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Мировые новости Археология Израиль
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новый премьер-министр избран в Швеции
    Ташкент стал первым в списке самых загрязненных городов мира
    Самолет упал на жилой дом в Ейске
    Наличие видеорегистратора в автотранспорте станет обязательным в Кыргызстане
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров