Редкую машину с казахстанскими номерами купили американские коллекционеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Американские коллекционеры купили редкую машину марки Toyota Mega Cruiser с казахстанскими номерами по рекордной цене, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Motor.ru.

Как сообщает издание, машину продали на аукционе в США за 310 тысяч долларов.

Машина-рекордсмен оказалась внедорожником 1996 года выпуска с пробегом в 91 тысячу километров.

Столь высокую цену новый владелец заплатил по причине эксклюзивности модели и ее оснащения.

Как сообщалось ранее, в Лондоне редкий автомобиль Bentley, который более 50 лет хранился в сарае фермера, продали на аукционе за 66 тысяч фунтов стерлингов, или более 70 тысяч долларов. Ретро-автомобиль семья фермера продала в Международный автомобильный музей Хейнса.

Два основных претендента на покупку, один из которых был из Австралии, подняли цену до 58 тысяч фунтов стерлингов. Окончательная стоимость машины составила 66 352 фунта стерлингов.

Фото: carsandbids.com

