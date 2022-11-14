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    Редкого лебедя-шипуна спасли в Акмолинской области

    14 Ноября 2022, 22:04

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Жители Атбасара Акмолинской области увидели в местном водоеме лебедя-шипуна. Редкую птицу привезли в зоосад Бурабая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ТОО «Бурабай даму», отбившегося от стаи лебедя-шипуна обнаружили в одном из водоемов Атбасара. Птица не могла самостоятельно улететь.

    «Неравнодушные граждане обратились за помощью в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Егеря охотхозяйства «Атбасарское» помогли доставить лебедя в зоосад ТОО «Бурабай даму» УДП РК. Птица здорова. Ее осмотрели ветеринарные врачи товарищества. Она будет находиться в специально приспособленном зимнике для птиц до потепления», - поделились в ведомстве.


    Ранее жители Кокшетау спасли краснокнижного лебедя-кликуна. Обнаружив обессилевшую птицу, они привезли ее на временное содержание в ТОО «Бурабай даму».

    Также жители Бурабайского района спасли пеликана, его тоже приютили на зиму в приюте для пострадавших животных и птиц.

    «Лебедя-кликуна можно отличить от лебедя-шипуна по внешнему виду. Первый, когда плавает держит свою красивую длинную шею прямо, клюв – горизонтально. У шипуна шея потолще и птица часто изгибает ее, а клюв и голову держит близко к воде. Вблизи у лебедя-шипуна можно заметить на лбу большой нарост. У кликуна такой «шишки» нет», - добавили в ведомстве.

    Всего на территории государственного национального парка «Бурабай» обитают 197 видов птиц, 14 из которых занесены в Красную книгу Казахстана.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Видео Регионы Общество Животные Природа Спасение
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