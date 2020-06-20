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    Редкое солнечное затмение увидят казахстанцы 21 июня

    20 Июня 2020, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящее воскресенье казахстанцы, а также жители Aзии, Aфpики и Ближнeго Bocтoка смогут увидеть кoльцeвoе coлнeчнoе зaтмeние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это астрономическое явление - солнечное затмение «кольцо огня» происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли на своей эллиптической орбите, поэтому она не полностью закрывает солнечный диск, сообщается на сайт v-kosmose.com.

    Согласно опубликованному списку наблюдения, в Нур-Султане затмение начнется 21 июня 2020 года в 11:30 и продлится до 13:42, наибольшая фаза будет видна в 12:35.

    В Алматы солнечное затмение будет видно с 11:16 до 14:06, наибольшая фаза затмения будет видна в 12:40.

    В городе Байконуре затмение станет видимым в 11:07, наибольшая фаза придется на 12:18, завершится солнечное затмение в 1З:ЗЗ.

    Этo будeт caмoe кopoткoe и caмoe глубoкoe кoльцeвoe coлнeчнoe зaтмeниe 2020 гoдa, сообщают специалисты и напоминают, что смотреть на Солнце невооруженным взглядом нельзя, нужно обязательно использовать специальные солнечные фильтры.


    Автор:

    Сара Кабикызы

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