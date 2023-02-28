Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Редкий снег выпал в Барселоне и других частях Испании

    28 Февраля 2023, 18:40

    БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - В Барселоне и на Балеарских островах выпал редкий для этого региона снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE.

    Снег выпал в результате циклона «Джульетта», который принес необычные для этого сезона низкие температуры и сильные ветры в испанские регионы.

    По данным государственной метеорологической службы Аемет, предупреждение о ненастной погоде на испанском острове Майорка находится на максимальном красном уровнем, так как ожидается, что скорость ветра там достигнет 90 километров в час, а волны на северном побережье будут подниматься до 8 метров.

    На Ибице и Менорке объявлены желтый и оранжевый уровень неблагоприятных погодных условиях соответственно.

    С приходом низких температур в понедельник некоторые части Балеарских островов и город Барселона в Каталонии завалило снегом.

    Зимний циклон понизил температуру почти во всех регионах Испании, кроме Эстремадуры.

    Метеорологическая служба предупреждает, что в центральной Испании температура может упасть до -10°C.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Испания Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok
    4 авто со штрафами на 3 млн тенге выявили в Атырау
    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20 – 22 марта
    Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Танзании
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров