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    Редкий экземпляр Конституции США продали на аукционе за рекордные $43,2 млн

    19 Ноября 2021, 12:30

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Редкий экземпляр Конституции США был продан за рекордные $43,2 миллиона на аукционе в четверг, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на Reuters.

    Оригинальный экземпляр Конституции США, принятой отцами-основателями Америки в Филадельфии в 1787 году, был изначально оценен в $15-20 миллионов в акционерском доме Sotheby's.

    В последний раз редкий документ был приобретен на аукционе за $165 000 в 1988 году Говардом Голдманом. Сообщается, что выручка от продажи пойдет в благотворительный фонд имени Дороти Таппер Голдман.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    США Мировые новости
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