Редкие виды хищных птиц замечены в парке «Алтын-Эмель»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В национальном природном парке «Алтын-Эмель» проведены учеты хищных птиц кеклика, гималайского улара, а также сопутствующих пернатых. Об этом сообщил в Фейсбук пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, передает МИА «Казинформ».

Благодаря привлечению профессионального сотрудника-орнитолога Института зоологии были отмечены виды, ранее крайне редко встречающиеся в этом парке.



«Так, в горах Большой Калкан была впервые зафиксирована гнездовая колония скалистого голубя.





Если раньше на учетах встречались всегда розовые пеликаны и лебеди-шипуны, то впервые отмечены кудрявые пеликаны и лебеди-кликуны (оба - краснокнижные виды), которые присутствуют в списке птиц ГНПП, но очень редко отмечались инспекторами. На водопое Камыстыбаш были отмечены сразу 16 черных грифов (занесены в Международную Красную Книгу), т.е. как и в прошлые годы. Удачей можно считать встречу 8 кумаев. Можно отметить, что в мае т.г. под горами Малый Калкан была вновь отмечена крайне редкая скопа», - рассказал Сакен Дилдахмет.



«Алтын-Эмель» - национальный природный парк, расположенный в долине реки Или на территории Казахстана. Парк был основан 10 апреля 1996 года с целью сохранения уникального природного комплекса, археологических и историко-культурных памятников, редких и исчезающих видов растений и животных. Как сообщалось ранее, «Алтын-Эмель» и заповедник Каратау включены во всемирную сеть ЮНЕСКО, природному парку «Алтын-Эмель» посвящен документальный фильм, снятый Казахфильмом.