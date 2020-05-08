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    Редкие фото и предметы быта солдат-фронтовиков собрали в музее полиции СКО

    8 Мая 2020, 17:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В музее департамента полиции Северо-Казахстанской области хранят редкие фотографии, образцы амуниции, оружие и боеприпасы, личные вещи солдат-фронтовиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента, эксклюзивным и ценным экспонатом считают солдатскую ложку, которую передал в музей участник ВОВ, ветеран органов внутренних дел Александр Понуровский.

    «Эту ложку для командира изготовил один из солдат во время отдыха между боями под городом Брестом. Сделана она с огромной любовью и передана как напутствие счастливого возвращения домой к любимой супруге», - рассказала заведующий музеем Любовь Осинская.


    Александра Понуровского призвали в армию в 1940 году. Воевал на Западном фронте. В

    феврале 1942-го получил тяжелое ранение. После госпиталя участвовал во взятии Бреста, Гомеля, освобождал Беларусь, Польшу, Восточную Германию. Победу встретил в звании старшего лейтенанта. В послевоенные годы посвятил долгие годы службе в милиции. На пенсию вышел в звании полковника милиции.

    «В разные годы в органах внутренних дел СКО служил 771 фронтовик. В живых осталось только трое. В канун Дня Победы руководство и личный состав полиции проведают их и 14 тружеников тыла и трех вдов ветеранов войны», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК
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