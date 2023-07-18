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    Редкая книга возвращена в библиотеку Массачусетса 119 лет спустя

    18 Июля 2023, 13:07

    БОСТОН. КАЗИНФОРМ - Куратор редких книг Стюарт Плейн из библиотеки Университета Западной Вирджинии разбирая книги, пожертвованные библиотеке, нашла среди них работу Джеймса Клерка Максвелла «Элементарный трактат об электрике», которую должны были вернуть 119 лет назад. Как оказалось, книгу взяли из библиотеки в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, 14 февраля 1904 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Плейн связалась с Джоди Гудман, библиотекарем специальных коллекций в Нью-Бедфорде, и сообщила ей о находке.

    «Книгу вернули в очень хорошем состоянии», — сказала в пятницу директор публичной библиотеки Нью-Бедфорда Оливия Мело. «Очевидно, ее хранили на полке, и вероятно, передавали из поколения в поколение».

    Трактат был впервые опубликован в 1881 году, через два года после смерти Максвелла в 1879 году. Отмечается, что копия, которая сейчас находится в библиотеке Нью-Бедфорда, не считается редким изданием.

    По ее словам, в библиотеку иногда возвращают книги с опозданием на 10 или 15 лет, но не более чем на сто.

    Трактат был опубликован в то время, когда человек еще только начинал понимать возможности электрического тока. В 1880 году Томас Эдисон получил исторический патент на изобретение электрической лампочки.

    По словам Мело, обнаружение и возвращение книги свидетельствует о долговечности печатного слов, особенно во времена компьютеризации и доступа к огромным объемам информации.

    В библиотеке Нью-Бедфорда взимается штраф в размере 5 центов в день за просрочку возврата книги. За просроченную на 119 лет книгу пришлось бы заплатить 2100 долларов если бы не лимит за нарушение сроков возврата в 2 доллара.

    Мораль по мнению Мело: никогда не поздно вернуть книгу в библиотеку.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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