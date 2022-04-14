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    Речь о закрытии соцсетей не идет – Мининформ

    14 Апреля 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров пояснил норму в законопроекте по защите детей от кибербуллинга касательно наличия у соцсетей официального представителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас у нас работа проводится с большими международными интернет-ресурсами, такими как Facebook, Instagram, Tik-Tok, ВКонтакте – у них понимание есть, и все идут на контакт. Если у кого-то нет своего представителя, получается, что априори они будут размещать на своих страницах факты по кибербуллингу. У больших международных интернет-ресурсов есть понимание, что необходимо защищать ребенка от кибербуллинга. У крупных игроков есть свои службы безопасности, которые тоже это отслеживают», - сказал Данияр Кадиров в кулуарах Сената после пленарного заседания Палаты.

    Он заверил, что никаких репрессивных методов этим законопроектом здесь не предусмотрено.

    «У нас еще есть и отсрочка на шесть месяцев после того, как закон вступит в силу. Как вы знаете, у телеканалов были представительства. Тоже был общественный резонанс, но в данном случае ни один телеканал не закрылся, все функционируют. Ни одна соцсеть не будет заблокирована, если не будет нарушать законы РК. Это регулируется не только данным законопроектом – есть Закон о СМИ, Закон о связи. О закрытии вообще речь не идет», - заключил представитель МИОР.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СМИ Права человека Сенат МИОР Кибербуллинг
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