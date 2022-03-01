Ребята из посольства помогали день и ночь – казахстанка об эвакуации из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прилетевшие из Польши казахстанцы рассказали о том, как была организована эвакуация Посольством Казахстана в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ездили в Киев на лечение. Сейчас у нас все нормально. С дочерью ездили на протезирование. Мне даже зубы поставили, когда 25 числа начались конфликты. Страх был, когда слышали первые взрывы. Уже когда завершили лечение, получили информацию о том, что нужно собраться в посольстве. Нашли такси. Если просили 300 гривен, мы предлагали тысячу. Таксисты не могли ждать. Но нас хорошо довезли до посольства. У меня появилась гордость за нашу страну, когда оказались в посольстве. Наша страна, наши ребята из посольства день и ночь помогали нам. Я изумилась тому, как живут наши казахстанцы в Украине. Народ открытый, добрый. Думаю, в этой стране обязательно наступит мир. В посольстве сказали, что в истории нашей страны не было еще такой масштабной эвакуации. 90 км преодолели за сутки. Местные жители кормили нас последним, дают чай», - рассказала Жанар Кадырбекова.

Аламея Серофимова встретила родную сестру, которая оказалась в Украине по состоянию здоровья.

«Ее зовут Дарья. Она должна была вылететь 26 февраля, однако из-за произошедших событий не смогла вылететь. Она осталась после операции там. Она добиралась больше 20 часов до Львова, объездными путями. После того, как они приехали во Львов, они выехали на границу с Польшей. Два дня они жили в автобусах. Им помогли волонтеры. Так как она после операции, было очень тяжело. Две ночи не спали, переживали за сестру. Мы поддерживали связь с посольством. Связь работала всегда», - поделилась она.

«Сотрудники Посольства в Киеве и в Польше проводят активную работу, чтобы мы благополучно вернулись на Родину. Они никого не бросят. Как мы видим, они смогли вовремя эвакуировать население», - рассказала Асем Калкаман.

«Я в Украине оказался по работе. Спасибо нашему Правительству, что вывезли нас. На границе мы стояли два дня в очереди. Было 30 автобусов и так вот в порядке очереди стояли. Мы изначально выезжали в Днепропетровске, а далее уже добирались до Польши. Совершенно случайно приехал таксист, который довозил нашу казахстанку до матери. В этот момент встретились, он и отвез меня», - поделился Аслан Хастаев.