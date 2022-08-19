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    Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Талдыкоргане

    19 Августа 2022 02:28

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Мальчик остался без присмотра взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «Происшествие произошло 18 августа в микрорайоне Каратал. Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Малыш остался без присмотра взрослых. Мать мальчика вышла из дома, оставив ребенка на попечение старших детей. Трагедии удалось избежать. Мальчик выжил. Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего ребенка в областную детскую больницу. Сейчас он находится на обследовании. Там же находится его мама», – сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Жетысуской области Кайсар Мухметов.

    Ранее двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Шымкенте. Он тоже остался без присмотра родителей.
    #Происшествия #Видео #Регионы #Талдыкорган
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