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    Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Костанае

    5 Июля 2023, 12:12

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна одной из многоэтажек в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось 4 июля в областном центре.

    «В 16:07 в Костанае по улице Ш. Шаяхметова (6-ти этажный многоквартирный жилой дом), оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры 5-го этажа и госпитализирована девочка 2020 года рождения. Состояние удовлетворительное»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

    В начале июля сразу два факта выпадения детей из окон зафиксировано в Костанае за один день. Пострадали годовалый малыш и ребенок 2 лет.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Костанай
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