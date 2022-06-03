Ребенок утонул в городе Текели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тело ребенка 2018 года рождения извлекли из воды в Текели очевидцы происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По информации пресс-службы, сообщение о том, что по улице Ауэзова города Текели в реке Кора очевидцами в воде замечено проплывающее тело ребенка, поступило в дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области 2 июня 2022 года в 18:51 часов.

На место происшествия незамедлительно выехал личный состав городской пожарной части № 15, сотрудники отдела ЧС города Текели и оперативно-спасательного отряда.

«По прибытию на место вызова установлено, что очевидцем происшествия было извлечено из воды тело ребенка 2018 года рождения. Ребенок не подавал признаков жизни. Работниками скорой помощи проводились реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

С начала 2022 года в Алматинской области при купании на водоемах утонул один ребенок.

ДЧС Алматинской области напоминает меры обеспечения безопасности детей на воде.

Взрослые обязаны не допускать:

- одиночное купание детей без присмотра;

- купание в неустановленных местах;

- катание на неприспособленных для этого средствах, предметах.

Все дети должны помнить правила:

- купаться только в специально отведенных местах;

- не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шалостей на воде;

- не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на надувных матрасах, камерах, досках;

- не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;

- не купаться в воде при температуре ниже +18° С;

- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;

- купаться только в присутствии старших.

При купании недопустимо:

- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;

- заплывать за буйки и ограждения;

- приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено!»

«Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду», - заключили в пресс-службе ДЧС.

Ранее сообщалось, что подросток 2005 года рождения утонул в Актау, спасатели нашли его тело сегодня. В Рудном во время купания в необорудованном для этого месте утонула 15-летняя девочка, двое детей утонули в Нур-Султане, 15-летний мальчик утонул в реке Урал в Западно-Казахстанской области.