Ребенок утонул в Бухтарминском водохранилище в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - 20 августа 2021 года в Бухтарминском водохранилище поселке Алтайка, оставшись без присмотра взрослых, утонул при купании в необорудованном месте мальчик, 2014 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Спасатели обнаружили тело 21 августа на глубине 2,5- 3 метра.

ЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности:

-не оставляйте детей без присмотра;

-не купайтесь в запрещенных и необорудованных местах;

-не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;

-не прыгайте в воду из катеров, лодок, с причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

-не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;

-не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки;

-не заходите в воду и не купайтесь в темное время суток;

-не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



