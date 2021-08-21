Ребенок утонул в Бухтарминском водохранилище в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - 20 августа 2021 года в Бухтарминском водохранилище поселке Алтайка, оставшись без присмотра взрослых, утонул при купании в необорудованном месте мальчик, 2014 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Спасатели обнаружили тело 21 августа на глубине 2,5- 3 метра.
ЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности:
-не оставляйте детей без присмотра;
-не купайтесь в запрещенных и необорудованных местах;
-не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;
-не прыгайте в воду из катеров, лодок, с причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
-не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;
-не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки;
-не заходите в воду и не купайтесь в темное время суток;
-не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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