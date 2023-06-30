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    Ребенок умер от укуса змеи в Алматинской области

    30 Июня 2023, 23:49

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 9-летний мальчик умер от укуса змеи в больнице Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что 27 июня в 13:35 ребенок поступил в приемное отделение Кегенской районной больницы в очень тяжелом состоянии с диагнозом «укус змеи».

    «Ребенку проводилась дезинтоксикационная терапия в реанимационном отделении, двукратно по схеме вводилась сыворотка против змеиного яда. Пациент с момента поступления в стационар находился под непосредственным наблюдением управления здравоохранения», - заявили в пресс-службе ведомства.

    Также был проведен консилиум с участием врачей Алматинской областной детской клинической больницы, Центра детской неотложной медицинской помощи, а также врачей анестезиологов-реаниматологов, токсикологов республиканского уровня.

    «В реанимационном отделении пациенту проводились все лечебные мероприятия согласно клиническому протоколу. Но, несмотря на своевременную оказанную помощь, 29 июня была зарегистрирована биологическая смерть», - добавили в управлении здравоохранения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Дети
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