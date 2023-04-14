Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Ребенок скончался после падения в открытый колодец в Актобе

    14 Апреля 2023, 12:21

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полуторагодовалый ребенок упал в пожарный гидрант глубиной три с половиной метра. Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, ребенка доставили в больницу 9 апреля, но спасти его врачи не смогли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Со слов родителей, он случайно упал у колодец. Состояние малыша при поступлении было очень тяжелым, его сразу положили в отделение реанимации.

    Дежурная бригада оказала первую помощь, консилиум провели заведующий хирургическим отделением, хирурги, реаниматологи, нейрохирург, торакальный и кардиохирург.

    «Малыш был в коме, у него были ушиб головного мозга, перелом ребра, перелом ключицы, ушиб обоих легких, повреждение трахеи и крупных бронхов, и это усложняло его состояние. Чтобы спасти жизнь ребенка, ему провели несколько операций на трахее и бронхах, на брюшной полости, на плевральных полостях, но 12 апреля он скончался. Причина такого исхода — тяжелая и сочетанная травма», — сообщили в управлении здравоохранения.

    По факту случившегося возбудили дело.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Акмолинка пострадала от эскалатора в Кокшетау
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров