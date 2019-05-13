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Ребенок разбился насмерть, выпав из многоэтажки в Караганде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два ребенка и девушка выпали из окон в праздничные дни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД РК.
«9 мая в Усть-Каменогорске в девятиэтажном доме по ул. Казахстан из окна пятого этажа, оставшись без присмотра взрослых, выпала и госпитализирована в больницу девочка, 2015 года рождения.
Вчера в Нур-Султане в десятиэтажном доме на проспекте Б. Момышулы из окна третьего этажа по неосторожности выпала девушка, 2001 года рождения, и с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
В Караганде из окна третьего этажа дома по ул. Кузембаева оставшись без присмотра взрослых, выпал и разбился насмерть ребенок, 2015 года рождения», - сообщил Нурсултан Нурахметов.
Комитет по ЧС МВД РК напоминает гражданам, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.
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