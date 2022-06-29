Ребенок провел в канализации восемь дней и выжил в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Ребенка доставили в больницу с переохлаждением, серьезных травм он не получил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

В немецком городе Ольденбург федеральной земли Нижняя Саксония 17 июня пропал восьмилетний мальчик по имени Джо. Ребенка обнаружили в субботу утром, когда случайный прохожий услышал шум, доносившийся из-под крышки канализационного люка.

Пожарные вытащили мальчика из канализационного колодца, который находился примерно в 300 метрах от его дома. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением, серьезных травм он не получил.

Полиция исключила версию о преднамеренном причинении вреда ребенку на фоне слухов о том, как мальчик оказался в канализации. Во вторник правоохранительные органы заявили, что ребенок заполз внутрь канализационной системы и не смог выбраться из нее.

Родители мальчика сообщили местным СМИ, что состояние здоровья ребенка хорошее, учитывая в каких условиях он находился.