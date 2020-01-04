Ребенок пострадал при падении с батута на Кок-Тобе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ребенок пострадал при падении с батута на Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациент доставлен бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы. Осмотрен врачами. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме. Состояние мальчика стабильное», - сообщили в управлении здравоохранения.

Как отметили в полиции, 13-летний мальчик упал с обычного батута по своей неосторожности, родители к администрации парка претензий не имеют.