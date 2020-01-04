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Ребенок пострадал при падении с батута на Кок-Тобе

4 Января 2020 11:13
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Ребенок пострадал при падении с батута на Кок-Тобе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ребенок пострадал при падении с батута на Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пациент доставлен бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы. Осмотрен врачами. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме. Состояние мальчика стабильное», - сообщили в управлении здравоохранения.

Как отметили в полиции, 13-летний мальчик упал с обычного батута по своей неосторожности, родители к администрации парка претензий не имеют.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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