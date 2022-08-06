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    • Ребенок после удара током попал в реанимацию в Шымкенте

    6 Августа 2022 17:24

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В дежурно-диспетчерскую службу департамента по ЧС г. Шымкент поступило сообщение о госпитализации ребенка 2013 года рождения, получившего удар от электрического тока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Происшествие произошло в многоэтажном доме по улице Еримбетова Енбекшинского района. Со слов матери, в подвале подъезда дома ребенок открыл электрический шит и получил электротравму в области головы, потерял сознание. Диагноз - «ожог волосистой части головы, электротравма 3 степени, состояние тяжелое». Ребенок находится в реанимационном отделении городской детской больницы», - говорится в сообщении.

    #Происшествия #Шымкент #Общество
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